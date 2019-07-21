Патриарх Кирилл рассказал, как узреть бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, что необходимо в жизни человека, чтобы узреть бога. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал рамках посещения города Торжка в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре, в честь праздника Казанской иконы Богоматери.

Патриарх уверил, что положение во власти, уровень финансового и материального благосостояния не способствуют налаживанию диалога со Всевышним.

Церковный деятель отметил, что для узрения бога необходимо иметь прежде всего чистое сердце, как сказано в Евангелие.

Он заявил, что неслучайно образ Казанской Богоматери был вручен 10-летнему ребенку, поскольку он просто чист и не обладает никаким видом человеческой власти и влияния.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Господь гордых противится, добавив, что выдающиеся интеллектуальные, материальные возможности при этом не являются грехом.

Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл помолился за погибших моряков-подводников.