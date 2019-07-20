СК проверит информацию об избиении ребенка у банка в Москве
Следственный комитет России проверит информацию об избиении ребенка возле московского банка. Об этом сообщает «Агентство Москва».
Отмечается, что инцидент произошел в Басманном районе столицы.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Уточняется, что одна из москвичек обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что женщина нанесла находящемуся с ней ребенку несколько ударов по лицу, а также применила иную физическую силу.
Очевидцы рассказали, что ребенок не кричал и не плакал, но пытался защититься.
Ранее сообщалось, что медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве.