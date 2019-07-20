СК проверит информацию об избиении ребенка у банка в Москве

Следственный комитет России проверит информацию об избиении ребенка возле московского банка. Об этом сообщает «Агентство Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в Басманном районе столицы.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Уточняется, что одна из москвичек обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что женщина нанесла находящемуся с ней ребенку несколько ударов по лицу, а также применила иную физическую силу.

Очевидцы рассказали, что ребенок не кричал и не плакал, но пытался защититься.

Ранее сообщалось, что медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве.