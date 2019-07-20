30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
close
В аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 06.42, во Внуково задержано девять рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано пять рейсов и 11 отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали четыре рейса.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее синоптики рассказали, когда Москву отпустят дожди.