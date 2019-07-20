30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 06.42, во Внуково задержано девять рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано пять рейсов и 11 отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали четыре рейса.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

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