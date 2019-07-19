Что будет с бюджетными местами в вузах, рассказал Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что будет с количеством бюджетных мест в российских вузах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства заявил, что сокращения бюджетных мест не предвидится, и какие-либо действия в этом направлении не рассматриваются.
Путин добавил, что в 2020 году бесплатно смогут учиться почти 400 тыс. студентов.
Президент России также подчеркнул, что в 2017 году бюджетных мест было около 300 тыс. среди бакалавриата и специалитета. В 2018-2019 годах показатель увеличился до 380 тыс.
Российский лидер отметил, что вместе с бюджетными местами растет и финансирование. Например, за последние два года цифры увеличились на 16%, уточнил Путин.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали вузы с самыми высокими зарплатами выпускников.