Что будет с бюджетными местами в вузах, рассказал Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет с количеством бюджетных мест в российских вузах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства заявил, что сокращения бюджетных мест не предвидится, и какие-либо действия в этом направлении не рассматриваются.

Путин добавил, что в 2020 году бесплатно смогут учиться почти 400 тыс. студентов.

Президент России также подчеркнул, что в 2017 году бюджетных мест было около 300 тыс. среди бакалавриата и специалитета. В 2018-2019 годах показатель увеличился до 380 тыс.

Российский лидер отметил, что вместе с бюджетными местами растет и финансирование. Например, за последние два года цифры увеличились на 16%, уточнил Путин.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали вузы с самыми высокими зарплатами выпускников.