Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин и главы зарубежных стран прибыли в Кремль после Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

По дороге лидеры государств кратко пообщались, после чего проследовали в Кремль.

На Параде 79-летия Победы над нацисткой Германией, который прошел на Красной площади, присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Также Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Кроме того, российский лидер сказал, что РФ переживает сложный, рубежный период. Он подчеркнул, что судьба России и ее будущее зависит «от каждого из нас».

Ранее Путин напомнил о боеготовности стратегических сил страны.