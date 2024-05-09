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Путин и главы иностранных государств прибыли в Кремль

Путин и лидеры иностранных государств прибыли в Кремль после Парада Победы

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Михаил Метцель/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и главы зарубежных стран прибыли в Кремль после Парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

По дороге лидеры государств кратко пообщались, после чего проследовали в Кремль.

На Параде 79-летия Победы над нацисткой Германией, который прошел на Красной площади, присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Также Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Кроме того, российский лидер сказал, что РФ переживает сложный, рубежный период. Он подчеркнул, что судьба России и ее будущее зависит «от каждого из нас».

Ранее Путин напомнил о боеготовности стратегических сил страны.

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Парад Победы — 2024
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