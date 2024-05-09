Фура протаранила иномарку в российском регионе

В Башкирии произошла авария с участием фуры. Об этом сообщает Госкомитет региона по ЧС.

Инцидент произошел в Дюртюлинском районе, на трассе возле населенного пункта Салпарово. По информации экстренных служб, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

«На место оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция», – сообщается в публикации.

В результате водитель фуры не пострадал, его машина повреждена незначительно. Мужчину, находившегося за рулем иномарки, медики спасти не смогли. Машина марки Toyota получила серьезные повреждения, на передней части со стороны водителя заметна крупная вмятина.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

До этого в Ярославской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В результате пострадали семь пассажиров одного из средств передвижения. Водителю и пассажиру грузовика также понадобилась помощь специалистов.

Ранее в Новосибирске водитель маршрутки переехал ребенка.