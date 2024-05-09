Дава публично исповедался перед Бузовой и объяснил свое поведение депрессией

Блогер Дава на шоу «Сокровища императора» публично исповедался перед бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой. Об этом пишет «СтарХит».

«Я понял, что долгое время проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошел», — признался Дава.

Бузова при этом ответила экс-избраннику, что у нее тоже началась депрессия от того, что Дава «создал своими руками». При этом некоторые очевидцы, пишет СМИ, отметили зародившуюся искру чувств между звездами. Участник шоу Парур Хачатуров выразил мнение, что между Давой и Бузовой есть любовь, но они не хотят давать ей волю из-за травмирующего опыта.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

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