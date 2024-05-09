Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации

Военный парад на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа. Об этом сообщает РИА Новости.

В небе над Красной площадью пролетели две группы авиации — объединенный строй пилотажных групп «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора.

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполнявшие «Прощание славянки».

В военном параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Перед началом парада на трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным прибыли лидеры Белоруссии, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы.