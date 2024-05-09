«Случилось страшное»: Ида Галич рассказала о необычном прозвище своего возлюбленного

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале в шутку пожаловалась, что ее новый избранник любит ворчать по утрам.

«Утром рано, когда красавчик только просыпается, он вообще не способен общаться, особенно если еще не позавтракал. Если бы мы познакомились с ним утречком, у нас точно ничего бы не получилось», — написала Галич.

При этом она признала, что ее возлюбленный обладает определенным набором отрицательных качеств, которые впрочем есть у любого человека. Галич призналась, что называет избранника Бубубу, когда тот в плохом настроении после сна. При этом блогер пожаловалась, что недавно ей пришлось слушать ворчание кавалера дважды за день, так как тот решил поспать еще и днем.

«Сегодня случилось страшное! Этот добряк уснул днем. Все обнулилось. И я проходила весь цикл БУБУБУ заново! Второй раз!» — резюмировала Галич.

Недавно Ида Галич показала фигуру в крошечном бикини в день своего 34-летия. Именинница в преддверии своего дня рождения улетела с подругами в Сочи. Галич призналась, что выбрала для проживания свой любимый отель, арендовала кабриолеты и запланировала вечеринку.

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