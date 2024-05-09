Белоруссия присоединится ко второму этапу ядерных учений России

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в этот раз учения проводятся в три этапа. Указание о подключении белорусских коллег к ним уже дано министерствам обороны и генеральным штабам.

В начале мая Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Кремле отметили, что отработка запуска ядерного оружия напрямую связана с заявлениями политиков из стран Запада о готовности отправить войска на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь, в частности, идет о словах президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и заявлениях членов сената США.

Ранее в Белоруссии анонсировали сигналы тренировочного применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на учениях.