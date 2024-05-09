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Юноша угрожал устроить теракт в школе накануне Дня Победы из-за ссоры со знакомой

59.ru: в Прикамье юноша угрожал устроить теракт в школе накануне Дня Победы

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Ильинское - Черное (Тож)/VK

В Прикамье юноша из-за ссоры со знакомой угрожал устроить теракт в школе накануне Дня Победы. Об этом сообщает 59.ru.

По информации издания, инцидент произошел 8 мая в селе Большая Соснова. Во «ВКонтакте» в сообществе «Ильинское — Черное (Тож)» появилось сообщение о том, что молодой человек угрожает совершить вооруженное нападение на Большесосновскую школу. По словам автора записи, юноша уже появлялся в селе Черновское с предметом, похожим на ружье.

«Насколько нужно презирать место, в котором живешь, и не уважать грядущий праздник, чтобы устроить такое», — отметил автор записи в сообществе.

В ГУ МВД по региону сообщили, что оставившего сообщение о противоправном деянии юношу 2005 года рождения задержали, передает 59.ru. Предварительно, мотивом его действий стала ссора со знакомой. Полицейские проводят проверку, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Волжском арестовали двух подростков по делу о подготовке теракта.

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