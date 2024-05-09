Эксперт оценил стоимость недвижимости «Газпрома» в Москве

Общая стоимость недвижимости «Газпрома» в Москве составляет порядка 12-15 млрд рублей. Такую оценку дал руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Его слова приводит РИА Недвижимость.

Самым дорогим московским активом компании является бизнес-центр на Новочеремушкинской улице площадью около 37 тыс. «квадратов». По словам Казаряна, стоимость объекта составляет 4-5 млрд рублей.

Также «Газпрому» в столице принадлежит еще один бизнес-центр на улице Строителей, нежилые помещения на Новоданиловской набережной, производственно-техническая база на улице Обручева, автостоянка на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в Новой Москве.

«Газпром» распродает свои активы в Москве в связи с переездом в Санкт-Петербург, куда головная компания перерегистрировалась еще в 2021 году.

Ранее власти Петербурга рассказали о расходах города из-за переезда «Газпрома».