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Эксперт оценил стоимость недвижимости «Газпрома» в Москве

Консультант Казарян: «Газпром» может продать недвижимость в Москве за ₽15 млрд

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Anton Vaganov/Reuters

Общая стоимость недвижимости «Газпрома» в Москве составляет порядка 12-15 млрд рублей. Такую оценку дал руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Его слова приводит РИА Недвижимость.

Самым дорогим московским активом компании является бизнес-центр на Новочеремушкинской улице площадью около 37 тыс. «квадратов». По словам Казаряна, стоимость объекта составляет 4-5 млрд рублей.

Также «Газпрому» в столице принадлежит еще один бизнес-центр на улице Строителей, нежилые помещения на Новоданиловской набережной, производственно-техническая база на улице Обручева, автостоянка на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в Новой Москве.

«Газпром» распродает свои активы в Москве в связи с переездом в Санкт-Петербург, куда головная компания перерегистрировалась еще в 2021 году.

Ранее власти Петербурга рассказали о расходах города из-за переезда «Газпрома».

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