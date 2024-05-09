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Шойгу заявил, что военные РФ достойно сражаются в зоне СВО

Шойгу: военные РФ достойно сражаются на СВО с последователями нацизма

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Виктор Толочко/РИА Новости

Российские военнослужащие достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны, достойно сражаясь в зоне СВО. Таким мнением поделился министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе СВО храбро сражаются с последователями нацизма», — говорится в приказе Шойгу.

До этого Шойгу поздравил российских бойцов с освобождением населенных пунктов Соловьево в ДНР и Котляровка в Харьковской области.

Министр обороны направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской горной мотострелковой бригады, освободившему населенный пункт Соловьёво, расположенный на территории Донецкой народной республики. Шойгу подчеркнул, что бригада «Черных барсов» с честью выполняет задачи на самых ответственных направлениях.

Ранее Шойгу вручил медали отличившимся участникам СВО.

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