Синоптик спрогнозировала самое холодное 9 мая в Москве за 79 лет

9 мая в Москве в 2024 году может стать самым холодным с 1945 года. Такой прогноз дала в своем Telegram-канале главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, сегодня днем температура воздуха в среднем не превысит +5°C и может опуститься еще ниже. Также местами ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с.

При этом синоптик напомнила, что наиболее низкая средняя температура была 9 мая 1972 года, когда зафиксировали всего лишь +1,4°C. Морозы до -3,8°C были ночью 9 мая 1999 года, а днем температура составила +2°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд тоже предупредил, что в День Победы в столице страны ожидается крайне низкая температура. По его словам, соответствующий показатель составит не более +3°С.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице в День Победы ожидаются кратковременные осадки в основном в виде мокрого снега и облачная с погода. По его словам, утром и вечером в столице будет гололедица и до +6℃. Он объяснил, что погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над западными районами республики Коми.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.