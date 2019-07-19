Четверо мужчин осудили за похищения людей под видом лечения от наркомании

В Москве осудили четверых мужчин на сроки от пяти до восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима за то, что они похитили под видом оказания медицинской помощи в реабилитационных центрах людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Как отмечается, мужчин признали виновными по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы».

По данным следствия, в 2015-2016 годах мужчины создали благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление».

Уточняется, что родители наркозависимых обращались к мужчинам в надежде, что те окажут больным квалифицированную медпомощь.

Однако осужденные перевозили наркозависимых в московские квартиры, где удерживали их в изоляции и не оказывали никакой специализированной помощи.

В 2017 году один из потерпевших написал записку в просьбой о помощи и выбросил ее в окно. Соседи нашли записку, передали ее сотрудникам полиции, и вскоре фигуранты дела были задержаны.