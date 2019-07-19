Маньяк сжег 33 мультипликатора за кражу идей

Устроивший поджог в известной японской анимационной студии Kyoto Animation заявил, что студия украла его идею нового шедевра, передает ТАСС.

Он не уточнил, что именно это была за идея.

Полиция продолжает расследование.

В японском городе Киото сильный пожар на аниме-студии «Kyoto Animation» унес жизни 33 человек.

Утром 18 июля в здание ворвался 41-летний мужчина, он начался распылят бензин, а затем поджег его. Поджигатель выкрикивал «Умри!», когда разливал жидкость.