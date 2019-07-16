Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном

Минтруд назвал информацию о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации некорректной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства..

Ведомство разрабатывает внесение изменений в Трудовой кодекс, согласно которым работнику в возрасте 40 лет и старше будет доступен один лишний день отдыха с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации. Сейчас законопроект находится на стадии доработки.

При этом пресс-служба обращает внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является неточной.

Ранее сообщалось, что россиянам готовят еще один выходной.