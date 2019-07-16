Названа причина падения самолета в Чечне

В Чечне была названа предполагаемая причина падение легкомоторного самолета на жилой дом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ошибка пилота является предполагаемой причиной падения самолета.

Воздушный транспорт принадлежал местному жителю.Он занимается выращиванием риса.

По данным МЧС, мужчина «не рассчитал и упал на частный дом». В здании находились четыре человека.

Уточняется, что пилот сломал ключицу, а жители дома получили сильный шок. Все участники ЧП доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что самолет упал на жилой дом в Чечне.