16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.

Уточняется, что во время прохождения пограничного контроля россияне не смогли убедить, что прибыли в страну с туристическими целями.

В итоге, им отказали во въезде на основании восьмой статьи Соглашения между Россией и Южной Кореей о взаимной отмене визовых требований.

Ранее сообщалось, что 14 россиян не пустили в Мексику.