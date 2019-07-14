Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи. Ролик разместил телеканал NBC News.

Отмечается, что инцидент произошел у австралийского побережья в районе рифа Нингалу. Скат сам подплыл к людям, которые увидели в его глазу торчащий рыболовный крюк. Животное не двигалось, пока фотограф несколько раз нырял и всплывал, стараясь извлечь инородные предмет. Скату удалось оказать помощь.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети посчитали историю трогательной и похвалили нырявших туристов за доброту. Эксперты отметили, что крючок мог вызвать заражение и привести к смерти ската.