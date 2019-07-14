Пьяные украинские военные избили командира из-за премии

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что четверо военных ВСУ избили своего командира за лишение их дополнительных выплат за июнь.

Его заявление опубликовано на сайте народной милиции ЛНР.

«11 июля четверо военнослужащих 30-й омбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения... за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь месяц», — заявил Филипоненко.

Также он сообщил, что по данным разведки ЛНР, проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ для выявления «якобы причастных лиц в пособничестве «сепаратистам», для последующего их обвинения в государственной измене».