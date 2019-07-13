Туристы пожаловались на грязный крымский пляж

В Крыму туристы пожаловались на грязные пляжи в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что путешественников не устроило состояние набережных и пляжей крымского региона, а также этика и культура обслуживания.

Кроме того, туристы также выразили недовольство относительно незаконных фото с животными.

Среди главных проблем отдыха были названы шум в местах отдыха и строительные работы в отпускной сезон.

Также туристы отметили, что их размещали не согласно обещанным турам.

Ранее сообщалось, что россияне разлюбили Крым.