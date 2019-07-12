Стали известны подробности аварии с 10 жертвами в Туве

Две семьи находились в автомобиле, который перевернулся во время попытке пересечения реки Шуй вброд. Об этом сообщает РИА «Новости».

В инциденте погибли десять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних детей.

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, что две семьи ехали из села Тээли и предположительно направлялись в аржаан Дустуг-Хем, где расположены лечебные источники. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

Сейчас на месте работают следователи для установления всех обстоятельств инцидентов.

Ранее сообщалось, что 10 человек утонули в автомобиле в Тыве.