Стали известны подробности аварии с 10 жертвами в Туве
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Две семьи находились в автомобиле, который перевернулся во время попытке пересечения реки Шуй вброд. Об этом сообщает РИА «Новости».
В инциденте погибли десять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних детей.
Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, что две семьи ехали из села Тээли и предположительно направлялись в аржаан Дустуг-Хем, где расположены лечебные источники. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.
Сейчас на месте работают следователи для установления всех обстоятельств инцидентов.
Ранее сообщалось, что 10 человек утонули в автомобиле в Тыве.