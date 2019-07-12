День траура по жертвам наводнения начался в Иркутской области

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Глава Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, согласно которому 12 июля объявлен в регионе Днем траура. Об этом сообщает РИА «Новости».

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов. В результате наводнения пострадали около 38 тысяч человек, а 25 человек погибли.

В пятницу, 12 июля, Левченко распорядился приспустить флаги на территории Иркутской области. Он также выразил соболезнования родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.

«Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль...В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты», — отметил Левченко.

Ранее сообщалось, что еще 37 человек госпитализированы из-за наводнений под Иркутско.м