День траура по жертвам наводнения начался в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, согласно которому 12 июля объявлен в регионе Днем траура. Об этом сообщает РИА «Новости».
С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов. В результате наводнения пострадали около 38 тысяч человек, а 25 человек погибли.
В пятницу, 12 июля, Левченко распорядился приспустить флаги на территории Иркутской области. Он также выразил соболезнования родным и близким жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.
«Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль...В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты», — отметил Левченко.
Ранее сообщалось, что еще 37 человек госпитализированы из-за наводнений под Иркутско.м