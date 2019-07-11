Эпидемия кишечной инфекцией добралась до нового города России

Более 200 человек заразились кишечной инфекцией в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

Речь идет об заболевших в психоневрологическом диспансере, где и произошла вспышка.

Как рассказали в учреждении, в настоящее время большинство из 214 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии. Все больные находятся под присмотром специалистов.

До этого было известно о 135 заболевших в диспансере в Эльбане. Тогда часть из них отправили в больничное учреждение Амурска.

Ранее сообщалось, что дети вновь отравились в российском лагере.