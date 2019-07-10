СБУ похвасталась задержанием шпиона

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ) по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

По данным СБУ, задержанный якобы приехал в Крым, где получил паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение.

По данным ведомства в 2016 году он устроился на военную службу в Главное управление Нацгвардии, где получил допуск к государственной тайне.

Сообщается, что работая в штабе АТО он собирал на флэш-носителях секретную информацию о боевых задачах Нацгвардии.

Он отстранен от исполнения служебных обязанностей, идет расследование.