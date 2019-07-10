Пилот упал в обморок во время полета

close
Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год
Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год
Корпорация «Иркут»/РИА «Новости»

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из Черногории в Москву, экстренно сел в Калуге из-за потери сознания у первого пилота. Об этом сообщает ТАСС.
О случившемся на борту диспетчерам сообщил второй пилот. Ему было передано управление самолетом и разрешена посадка в Калуге.

По словам представителей авиационной службы, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

После посадки самолета командир экипажа был госпитализирован.

Ранее Boeing 737 экстренно сел во Внуково из-за аварийной ситуации на борту.