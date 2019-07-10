Пилот упал в обморок во время полета

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из Черногории в Москву, экстренно сел в Калуге из-за потери сознания у первого пилота. Об этом сообщает ТАСС.

О случившемся на борту диспетчерам сообщил второй пилот. Ему было передано управление самолетом и разрешена посадка в Калуге.

По словам представителей авиационной службы, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

После посадки самолета командир экипажа был госпитализирован.

Ранее Boeing 737 экстренно сел во Внуково из-за аварийной ситуации на борту.