Медведь угнал автомобиль и разбился

Медведь залез в незапертый автомобиль в Соединенных Штатах и стал участником аварии, сообщает пресс-служба местной полиции в фейсбуке.

По данным полиции, медведь залез в машину и за ним захлопнулась дверь. Потом каким-то образом он переключился на нейтральную скорость и поехал.

Как отмечается, далеко животное не уехало. Медведь проехал по склону и врезался в дерево.

В полиции уточнили, что после столкновения медведь выбрался из автомобиля и скрылся.

«Медведь убежал в неизвестном направлении», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих.