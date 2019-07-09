Названы самые опасные профессии для здоровья

У работников каких сфер чаще всего диагностируются заболевая, связанные с их профессиональной деятельностью, выяснили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что почти половина (47,5%) случаев заболеваний выявлена среди трудящихся в компаниях добычи полезных ископаемых.

Служащие обрабатывающих производств расположились на втором месте – 27,3%, а на третьем те, чья деятельность связана с транспортировкой и хранением – 10,5%.

Также в рейтинг заболевших из-за профессиональной деятельности вошли строители (5%,), люди работающие в лесном и сельском хозяйстве, и те, кто занимается рыбоводством и рыболовством – по 3,9% соответственно.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 5,1 тыс. случаев заболеваний на почве профессиональной деятельности, это на 3 тыс. меньше, чем в 2013.

Ранее Минтруд сообщил, что россиянкам разрешат работать по мужским профессиям.