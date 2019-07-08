На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что умственные способности женщин обычно ниже по сравнению с мужчинами.

По его словам, все люди, независимо от пола, — уникальны.

«Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые – каждый по-своему – вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — отметил Кипшидзе.

При это он выразил озабоченность «абсолютным уравниванием полов» в современном обществе.

В связи с этим он предположил, что слова главы Патриаршей комиссии явились ответом на современную тенденцию «стирания разницы между мужчиной и женщиной».

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