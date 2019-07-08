На стихийный протест у здания «Рустави 2» отреагировало МВД Грузии
МВД Грузии заявило, что обеспечивает безопасность всех сотрудников телеканала «Рустави 2», у здания которого проходит акция протеста. Об этом сообщает ТАСС.
«Полиция обеспечивает как общественный порядок на акции, так и безопасность телекомпании», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что речь идет об акции протеста, которая началась после брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире «Рустави 2».
В МВД Грузии подчеркнули, что полицейские обеспечивают безопасность журналистов телеканала.
Ранее сообщалось, что МИД Грузии прокомментировал брань в адрес Путина по «Рустави 2».