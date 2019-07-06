СК намерен сделать все для ареста водителя перевернувшегося катера

В СК заявили, что следователи сделают все для того, чтобы арестовать водителя катера, который перевернулся в Черном море из-за перегруза. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, водителя уже задержали, однако он пока не находится под арестом.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

Ранее было названо точное число перевернувшихся на катамаране людей в Черном море.

Катер опрокинулся в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами в 4,5 раза.