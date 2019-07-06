Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали более 22 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 1.38, во Внуково задержан один рейс и шесть отменено. В аэропорте Домодедово задержано четыре рейса и десять отменено. В аэропорту Шереметьево задержан один рейс.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее эксперт в области прогноза погоды центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие июльские дни наступит «холодное дно».