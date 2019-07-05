Возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения прогулочного судна у побережья Краснодарского края, передает ТАСС.
В ведомстве подтвердили гибель двух человек.
Дело заведено по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Ранее сообщалось, что задержан владелец перевернувшегося в Черном море судна.
Директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев заявил о двух погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Сообщалось, что судно было перегружено. Директор подчеркнул, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.
По предварительным данным, на катере находились 43 человека.