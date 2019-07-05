Возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения прогулочного судна у побережья Краснодарского края, передает ТАСС.

В ведомстве подтвердили гибель двух человек.

Дело заведено по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что задержан владелец перевернувшегося в Черном море судна.

Директор пляжа «Джугба» Андрей Андреев заявил о двух погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Сообщалось, что судно было перегружено. Директор подчеркнул, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.

По предварительным данным, на катере находились 43 человека.