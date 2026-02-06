Размер шрифта
Политика

В Госдуме заявили о провале планов «адептов партии войны»

Депутат Слуцкий: адептам партии войны не удалось сорвать мирный процесс
Максим Блинов/РИА Новости

«Евроястребам» и «адептам партии войны» не удалось сорвать мирный процесс по Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Евроястребам и адептам партии войны не удалось сорвать мирный процесс, несмотря на откровенные провокации, вбросы и перформансы Рютте в Верховной Раде. По итогам отмечался «прогресс и движение вперед». Представители же европейских стран, по сообщениям западных источников, предприняли ряд попыток присоединиться к консультациям по Украине в Абу-Даби. Но безуспешно», — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что сейчас можно ждать продолжения переговорного процесса в рамках «духа Анкорижа». По словам депутата, Москва не раз говорила о готовности завершить конфликт дипломатическим путем, но при условии «заключения устойчивого мира и обеспечения гарантий безопасности российских границ».

Также в посте Слуцкий назвал «победой на гуманитарном фронте» договоренность между Россией и Украиной об обмене 314 пленными. Слуцкий отметил, что благодаря этому российские солдаты вернутся на родину и к своим семьям.

3 февраля Слуцкий раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте, который приехал в Киев накануне переговоров в Абу-Даби и заявил о планах разместить на Украине иностранные войска после заключения мира. Депутат назвал Рютте «провокатором» и «адептом прокси-войны против России до последнего украинца».

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и отметил, что стороны обсудили «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением». Также он сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными, который состоялся впервые за последние пять месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча, вероятно, состоится в США.

Ранее был назван минимальный срок выработки мирного документа по Украине.
 
