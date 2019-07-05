Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназназа «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

По информации источника, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн руб. в банке, название которого не уточняется.

Другой источник назвал сумму хищения в 170 млн руб.

Отмечается, что в Центре специальных назначений ФСБ идет проверка.

Официального подтверждения информации в настоящее время не поступало.