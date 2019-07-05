Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Пострадавшие от наводнения жители Иркутской области с детьми начали массово отказываться от предложения российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о предложении главы страны перевезти детей из затопленной Иркутской области в летние лагеря, где они будут в безопасности и отдохнут.

Как отмечается, некоторые родители категорически отказались отправлять детей в лагеря, чтобы не разъединять семьи. В частности, некоторые мамы с маленькими деться говорят, что им придется оставить мужей и уехать с детьми, а они не хотят этого.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал перевезти детей из затопленной Иркутской области в летние лагеря.

В результате наводнения, по последним данным, погиб 21 человек. Также 313 человек госпитализированы из-за последствий поводка. Среди пострадавших оказались 57 детей.