Девочку с множественными травмами после истязаний изъяли у опекунов

7-летняя девочка из Ингушетии была госпитализирована с множественными травмами, передает «Интерфакс».

Ребенок находился в опекунской семье.

«Также на теле, ногах и руках имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове. Девочка была напугана и голодна», — рассказал источник.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова, в настоящее время решается вопрос о ее перевозке на лечение в Москву.

По словам министра здравоохранения Заремы Льяновой, девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время врачи пытаются избежать ампутации правой руки.

СК по Ингушетии возбудил уголовное дело.