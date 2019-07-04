Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

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Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines... Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines...
Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines...
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Украинской спецслужбы поймали экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, передает «Би-би-си».

Он был доставлен в Киев и арестован.

Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».

Дочь Цемаха пояснила, что ее отец возглавлял ПВО в Снежном в 2014 году, недалеко от которого был сбит малайзийский Boeing.

Как рассказал «Украинским Новостям» его адвокат Роман Гонтарев, он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого. Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук» 17 июля 2014 в Донецкой области.