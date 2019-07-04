Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Украинской спецслужбы поймали экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, передает «Би-би-си».

Он был доставлен в Киев и арестован.

Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».

Дочь Цемаха пояснила, что ее отец возглавлял ПВО в Снежном в 2014 году, недалеко от которого был сбит малайзийский Boeing.

Как рассказал «Украинским Новостям» его адвокат Роман Гонтарев, он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого. Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук» 17 июля 2014 в Донецкой области.