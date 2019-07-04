Иран вызвал на ковер посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре

Британского посла в Тегеране Роберта Макэра вызвали в министерство иностранных дел Ирана по поводу задержания иранского нефтетанкера в Гибралтарском проливе, передает РИА «Новости».

Власти Ирана считают арест судна незаконным. Во время задержания на супертанкере обнаружили сырую нефть, которую должны были доставить в Сирию. Меру по аресту судна предприняли из-за возникших у властей Гибралтара подозрений в нарушении санкций ЕС против этой страны.

Отмечается, что судно арестовали по просьбе США.

Ранее сообщалось, что груз танкера в виде двух млн баррелей сырья хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании задержали судно с неочищенной сырой нефтью рано утром 4 июля.