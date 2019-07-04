В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля

В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, мужчина выходил из метро в час пик и случайно задел девушку. Рядом появился молодой человек, который посчитал, что к ней пристают и напал на прохожего.

Уточняется, что ликвидатор не старался защититься и просил, чтобы его не били в печень. В настоящее время он госпитализирован с переломом двух ребер. Нападавший считает, что поступил правильно и извинений не приносил.

Ранее в Якутии депутат Верхневилюйского района избил лопатой сотрудника полиции, когда тот заступился за женщину.