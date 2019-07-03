Суд продлил арест экс-главе Раменского по обвинению в убийстве любовницы

Серпуховский суд продлил арест бывшего главы подмосковного Раменского Андрея Кулакова, сообщает ТАСС.

Его обвиняют в убийстве общественницы Евгении Исаенковой, которая также могла быть его любовницей.

Как отмечается, суд продлил срок нахождения Кулакова за решеткой на три месяца, то есть до 8 октября.

Ранее Кулаков, обвиняемый в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, впервые дал интервью.

Он заявил, что в момент убийства был с женой и ребенком. Комментируя убийство, Кулаков заявил, что, «учитывая характер Евгении, произойти могло что угодно».