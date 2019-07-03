Чеченское ТВ разоблачило лжеинвалида

Чеченский телеканал «Грозный ТВ» разоблачил историю лжеинвалида Об этом говорится в сообщении канала в инстаграме.

Как отмечается, речь идет об инвалиде I группы Лизан Исаковой.

Она, по данным СМИ, под видом больной и немощной женщина «наживалась за счет государства». На кадрах- видео со скрытых камер, показанных в ролике, видно, как женщина спокойно встает с кровати, перемещается по дому и выполняет работу по дому.

Телеканал отмечает, что теперь Исаковой грозит не только статья уголовного кодекса,«но и порицание со стороны чеченского народа».