Увеличилось число погибших при наводнении в Иркутской области
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Увеличилось число погибших в результате наводнения в Иркутской области, передает РИА «Новости».
По новым данным, погибли 20 человек.
«Обнаружены тела еще двух погибших, общее число жертв наводнения достигло 20 человек», — сообщил представитель экстренных служб региона.
По последним данным, почти 200 человек были экстренно госпитализированы из-за наводнения в Иркутской области.
Ранее Минздрав опроверг информацию об эпидемии в зоне затопления в Иркутской области.