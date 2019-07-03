Увеличилось число погибших при наводнении в Иркутской области

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Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года
Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года
Кирилл Шипицин/РИА «Новости»

Увеличилось число погибших в результате наводнения в Иркутской области, передает РИА «Новости».

По новым данным, погибли 20 человек.

«Обнаружены тела еще двух погибших, общее число жертв наводнения достигло 20 человек», — сообщил представитель экстренных служб региона.

По последним данным, почти 200 человек были экстренно госпитализированы из-за наводнения в Иркутской области.

Ранее Минздрав опроверг информацию об эпидемии в зоне затопления в Иркутской области.