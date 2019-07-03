73 непригодных учебника направят на экспертизу, заявили в Минпросвещения

Министерство просвещения РФ направило на повторную экспертизу 73 учебника, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На проверку отправились учебные пособия, не перешедшие из прошлого перечня в обновленный, сформированный в декабре 2018 года.

Также научно-методический совет по учебникам при ведомстве рассмотрел обновленный порядок формирования федерального перечня учебников.

Чтобы учебники попали в перечень, необходимо получить высокую оценку по 43 критериям экспертизы. Экспертное заключение действительно 5 лет.

Новое правило обязывает размешать инициалы экспертов на обороте титульного листа, проводивших экспертизу.

Ранее в Минобрнауки признали непригодными треть школьных учебников.