73 непригодных учебника направят на экспертизу, заявили в Минпросвещения
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Министерство просвещения РФ направило на повторную экспертизу 73 учебника, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На проверку отправились учебные пособия, не перешедшие из прошлого перечня в обновленный, сформированный в декабре 2018 года.
Также научно-методический совет по учебникам при ведомстве рассмотрел обновленный порядок формирования федерального перечня учебников.
Чтобы учебники попали в перечень, необходимо получить высокую оценку по 43 критериям экспертизы. Экспертное заключение действительно 5 лет.
Новое правило обязывает размешать инициалы экспертов на обороте титульного листа, проводивших экспертизу.
Ранее в Минобрнауки признали непригодными треть школьных учебников.