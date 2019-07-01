Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 23.13, во Внуково задержан семь рейсов и три отменено. В аэропорте Домодедово задержано восемь рейсов и 14 отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 14 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.