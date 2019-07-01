Когда в Москву вернется тепло, рассказали синоптики

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется теплая погода. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, первая июльская неделя будет дождливой и прохладной. В первой декаде возможно выпадение осадков, но ливней быть не должно. При этом 1 и 2 июля температура составит +22... +25 °С, а в конце недели опустится до +17... +19 °С.

«Первая декада будет холодной, более-менее заметные изменения и более теплую погоду мы ожидаем со второй декады июля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве суббота, 29 июня, стала самым холодным днем за последние 70 лет.