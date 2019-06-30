Заменить Библией «Архипелаг ГУЛАГ» в школах предложили в Думе

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поддержал идею включить в школьную программу по литературе религозные тексты, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он предложил передилить, за счет каких произведений можно было бы это сделать.

По его мнению «без великого вреда» можно исключить из щкольной программы «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицина, поскольку он «дает довольно мало представления о реальном историческом процессе».

Ранее митрополит Волоколамский Иларион назвал отсутствие религиозных текстов в шольной программе большим упущением.