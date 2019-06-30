Завершено строительство самого крупного аэропорта в мире

Самый большой международный аэропорт построили в китайском Пекине, передает РИА «Новости».

Как отмечается, аэропорт, стоимость около $60 млрд., назвали «Дасин». Он находится на юге Пекина в 46 км от центра города. Это не только международный центр, но и крупнейший в Китае транспортный хаб.

Через три месяца состоится официальное открытие первого и единственного терминала в виде «золотого феникса» площадью в 1 млн. кв. м.

Проект возведения «Дасина» находился все время строительства под чутким контролем председателя КНР Си Цзиньпина.