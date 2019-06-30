В Минсельхозе оценили ущерб от паводка в Иркутской области

Предварительный ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 млн руб. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

«Общий ущерб оценивается примерно в 300 миллионов рублей», — сказал он на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

Как уточняется, в зоне паводка находится 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах. По данным представителя ведомства, в зоне подтопления оказалось более 5 тыс. единиц крупного рогатого скота.